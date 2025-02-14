Карло Анчелотти: «Я устал от темы с Винисиусом. Он счастлив, мы счастливы. Вижу счастливого игрока, который хочет войти в историю «Реала»
Карло Анчелотти заявил, что устал от обсуждения ситуации с Винисиусом.
Интерес к бразильскому вингеру Реала проявляют в Саудовской Аравии.
«Я устал, да. Но меня это не беспокоит. Я вижу, что он счастлив. И мы с ним счастливы. Это тема, о которой говорят во вне, а не в клубе.
После травм он начинает набирать хорошую физическую форму. Я вижу, что он очень мотивирован.
Я вижу, счастливого игрока, который хочет войти в историю этого клуба», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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