Карло Анчелотти: «Я устал от темы с Винисиусом. Он счастлив, мы счастливы. Вижу счастливого игрока, который хочет войти в историю «Реала»

Карло Анчелотти заявил, что устал от обсуждения ситуации с Винисиусом.

Интерес к бразильскому вингеру Реала проявляют в Саудовской Аравии.

«Я устал, да. Но меня это не беспокоит. Я вижу, что он счастлив. И мы с ним счастливы. Это тема, о которой говорят во вне, а не в клубе.

После травм он начинает набирать хорошую физическую форму. Я вижу, что он очень мотивирован.

Я вижу, счастливого игрока, который хочет войти в историю этого клуба», – сказал главный тренер «Реала » Карло Анчелотти .