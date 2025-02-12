Винисиус о Саудовской Аравии: «Надеюсь, что останусь в «Реале» надолго. Это мой дом. Я хочу войти в историю здесь»

Винисиус Жуниор ответил на слухи о возможности перехода в Саудовскую Аравию.

«Я ничего не знаю по поводу таких предложений. Они со мной не говорили. Им нужно поговорить с президентом клуба (Флорентино Пересом – Спортс’‘).

Надеюсь, что я останусь в «Реале » надолго.

Это мой дом. Я хочу войти в историю здесь», – сказал вингер мадридского клуба в интервью Movistar+ после матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:2).