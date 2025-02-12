Винисиус о Саудовской Аравии: «Надеюсь, что останусь в «Реале» надолго. Это мой дом. Я хочу войти в историю здесь»
Винисиус Жуниор ответил на слухи о возможности перехода в Саудовскую Аравию.
«Я ничего не знаю по поводу таких предложений. Они со мной не говорили. Им нужно поговорить с президентом клуба (Флорентино Пересом – Спортс’‘).
Надеюсь, что я останусь в «Реале» надолго.
Это мой дом. Я хочу войти в историю здесь», – сказал вингер мадридского клуба в интервью Movistar+ после матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:2).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: beIN Sports
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