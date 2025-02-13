Винисиус озвучил требования по новому контракту и ждет ответа от «Реала»

Винисиус Жуниор озвучил свои требования по новому контракту с «Реалом».

Стороны обсуждают продление соглашения, рассчитанного до 2027 года.

По информации As, мадридский клуб связался с агентами вингера, чтобы узнать, сколько тот хочет зарабатывать. Бразилец уже назвал требуемую сумму, теперь сторона игрока ждет ответа от «Реала».

Отмечается, что предложение из Саудовской Аравии заставило мадридцев начать переговоры уже сейчас, хотя клуб не планировал обсуждать эту тему до лета.

Агенты Винисиуса первыми вышли на саудовцев в 2023-м, а не наоборот. Представители вингера «Реала» были готовы обсуждать трансфер (Marca)