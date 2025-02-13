Агенты Винисиуса первыми вышли на саудовцев в 2023-м, а не наоборот. Представители вингера «Реала» были готовы обсуждать трансфер (Marca)
Агенты Винисиуса первыми вышли на контакт с Саудовской Аравией.
Ранее стало известно, что представители вингера «Реала» с 2023 года ведут переговоры с саудовской лигой.
Как утверждает Marca, агенты Винисиуса первыми связались с саудовцами, а не наоборот.
В 2023-м агенты бразильца Фред Пенья и Тиаго Фрейтас настойчиво связывались с главой Саудовской лиги, которым тогда был Саад Аль-Лазиз, нынешний вице-президент чемпионата. В ходе встречи агенты Винисиуса продемонстрировали готовность обсуждать возможный переход игрока в чемпионат Саудовской Аравии.
Контракт Винисиуса с «Реалом» истекает в 2027 году. Ранее сообщалось, что представителей игрока не устроило предложение клуба о продлении соглашения.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
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