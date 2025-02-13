  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агенты Винисиуса первыми вышли на саудовцев в 2023-м, а не наоборот. Представители вингера «Реала» были готовы обсуждать трансфер (Marca)
17

Агенты Винисиуса первыми вышли на саудовцев в 2023-м, а не наоборот. Представители вингера «Реала» были готовы обсуждать трансфер (Marca)

Агенты Винисиуса первыми вышли на контакт с Саудовской Аравией.

Ранее стало известно, что представители вингера «Реала» с 2023 года ведут переговоры с саудовской лигой.

Как утверждает Marca, агенты Винисиуса первыми связались с саудовцами, а не наоборот.

В 2023-м агенты бразильца Фред Пенья и Тиаго Фрейтас настойчиво связывались с главой Саудовской лиги, которым тогда был Саад Аль-Лазиз, нынешний вице-президент чемпионата. В ходе встречи агенты Винисиуса продемонстрировали готовность обсуждать возможный переход игрока в чемпионат Саудовской Аравии.

Контракт Винисиуса с «Реалом» истекает в 2027 году. Ранее сообщалось, что представителей игрока не устроило предложение клуба о продлении соглашения.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
logoВинисиус Жуниор
logoвысшая лига Саудовская Аравия
агенты
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гирасси признан игроком недели в ЛЧ. Винисиус – 2-й в голосовании
28сегодня, 14:27
Агенты Винисиуса с 2023 года ведут переговоры с Саудовской Аравией. Вингер «Реала» еще не определился с будущим, его беспокоит возможный ущерб для репутации в случае перехода (Marca)
66сегодня, 09:19
Винисиус о Саудовской Аравии: «Надеюсь, что останусь в «Реале» надолго. Это мой дом. Я хочу войти в историю здесь»
27вчера, 03:22
Рекомендуем
Главные новости
Адвокат Эрмосо: «Нет доказательств того, что Дженнифер согласилась на поцелуй Рубиалеса. Ее лишили возможности представлять сборную на первом сборе после ЧМ»
14 минуты назад
Лига Европы. Стыковые матчи. «Сосьедад» Захаряна в гостях у «Мидтьюлланда», ПАОК Чалова и Оздоева принимает ФКСБ, «Рома» против «Порту»
36 минут назадLive
Варан о Роналду: «Он начал вкладываться в свое тело с начала карьеры, когда играл за «МЮ». Жертвовать, заботиться о себе, приходить на тренировку пораньше под силу каждому, но нужна воля»
419 минут назад
Выложивший фото пениса дрессировщик орла-талисмана «Лацио» подаст в суд на президента клуба за увольнение: «Я показал результат хирургической операции. Это была ошибка коммуникации»
2822 минуты назад
ЦСКА закрывает трансфер Лоррана за 8 млн евро сегодня. Хавбек «Фламенго» подпишет контракт на 5 лет
1841 минуту назад
Трансфер левого вингера – приоритет «Барсы» летом. Деку видит в Диасе из «Ливерпуля» главного кандидата
2844 минуты назад
Фанаты «Селтика» об антиизраильском баннере: «Если футбольный мир объединится для изоляции Израиля, другие последуют примеру. УЕФА и ФИФА пора придерживаться ценностей прав человека»
5051 минуту назад
Собираем сборную мира − с Месси и Роналду. А рядом Салах!
52 минуты назадСпецпроект
«Челси» не накажет назвавшую полицейского «тупым белым» Керр, заявила тренер: «Она извинилась, этого достаточно. Каждая женщина может совершать ошибки. Хотим поддержать ее»
37сегодня, 16:36
Ругани приговорен к 6 месяцам тюрьмы условно за вождение в нетрезвом виде, его Maserati Levante Trofeo конфискован. Содержание алкоголя в крови более чем в 3 раза превышало допустимый уровень
7сегодня, 16:20
Ко всем новостям
Последние новости
Перенесшему остановку сердца Бенталебу разрешили вернуться на поле. Хавбек «Лилля» может участвовать в завтрашней тренировке
через 1 минуту
Лига конференций. Стыковые матчи. «Бетис» в гостях у «Гента», «Хайденхайм» против «Копенгагена»
27 минут назадLive
Роша вряд ли перейдет в «Гремио». Трансферное окно в Бразилии закроется завтра («СЭ»)
10 минут назад
«Ну с белорусами ладно, а с папуасами-то зачем играть? Не надо себя унижать. Очень низко уже упали, хотим еще ниже». Пономарев о соперниках России
2416 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Ахли», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Риядом» в пятницу
322 минуты назадLive
Мостовой о соперниках России: «Играем с кем можем! Но нельзя же шуметь с пеной у рта и орать, что мы обыграли Бруней, Монголию, Сирию и Кению. Они не футбольные страны!»
428 минут назад
Кейта Бальде перешел в «Монцу». Контракт экс-форварда «Спартака» – до июня 2025-го
40 минут назад
«В Швейцарии есть интересные блюда, но в России все вкуснее. Футболисты в основном едят макароны, рыбу, мясо и рис». Воспитанник «Зенита» Симонян о питании
55 минут назад
Сенников о «Локо»: «Чем Галактионов хуже Черчесова? Он уже стабильно 2 года работает, ниже 6-го места клуб точно не упадет. Какие изменения?»
5сегодня, 16:47
Канчельскис о стажировке Мостового в «Динамо» Брянск: «У него варианты поинтереснее есть: «Сельта», «Бенфика». Главное – желание. Я собирался ехать к Анчелотти в «Эвертон»
5сегодня, 16:45
Рекомендуем