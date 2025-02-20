Бернарду про «Сити»: «Сезон cильно разочаровывает. ЛЧ и победу в АПЛ уже не вернуть, мы очень опечалены. Во многих матчах мы были далеки от своей лучшей формы»

Бернарду Силва высказал разочарование нынешним сезоном «Манчестер Сити».

Накануне «горожане» вылетели из Лиги чемпионов, уступив «Реалу» по сумме двух стыковых матчей плей-офф (2:3, 1:3). В АПЛ манкунианцы занимают 4-е место, набрав 44 очка.

«Конечно, этот сезон пока что очень разочаровывает. Есть вещи, которые уже не вернуть: Лига чемпионов, победа в Премьер-лиге. Мы выбыли из двух важнейших соревнований, поэтому мы очень, очень опечалены.

Я уверен, что с некоторыми изменениями, которые клуб, вероятно, внесет в конце сезона, – потому что так бывает, когда в футболе не побеждаешь, – мы постараемся вернуть этот клуб на тот уровень, на котором он должен быть.

Без сомнения, [это мой худший сезон в клубе]. Очень сложный сезон. За весь сезон было много матчей, в которых мы были далеки от своей лучшей формы», – заявил полузащитник «Манчестер Сити ».