Пеп Гвардиола: «Ман Сити» хорошо выступает в ЛЧ, у меня нет сожалений. После наших игр с «Реалом» можно сказать: «Вау»

Пеп Гвардиола высказался о результатах «Манчестер Сити» в еврокубках.

– Что вы думаете о том, почему вы так много выигрываете в Премьер-лиге и не так много в еврокубках?

– Я не согласен, думаю, мы очень хорошо выступаем в Европе. Еще 10-12 лет назад нашей команды не было здесь. И с тех пор нам удалось добиться очень хороших результатов. У меня нет сожалений насчет выступлений «Ман Сити» в еврокубках. В первый год нас выбил «Монако», и это был отличный опыт...

Каждый год мы были очень-очень близки [к победе]. Думаю, сейчас это трудно понять, но мы были очень хороши в последние годы против «Реала». Очень близки. Мы играли матчи, по итогам которых можно сказать: «Вау». Но мы не прошли дальше.

Как я уже сказал, я чувствую, что мы были очень хороши в других матчах, но в этом... Они были лучше. Поэтому поздравляю их и желаю им удачи. Как болельщик «Барсы» я бы предпочел, чтобы все закончилось не так. Но примите это. Когда команда лучше, в спорте нужно принять это и поздравить ее, – сказал тренер «Ман Сити».