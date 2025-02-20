Ричардс о матче «Реала» и «Сити»: «Мужчины победили мальчиков. «Мадрид» был просто великолепен, а «горожане» – плохи с мячом и без него»

Майка Ричардс раскритиковал игру «Манчестер Сити» в матче с «Реалом».

«Горожане» проиграли второй стыковой матч Лиги чемпионов (1:3, первая игра – 2:3) и вылетели из турнира.

«Иногда побеждает сильнейшая команда, и сегодня мужчины победили мальчиков. «Мадрид » был просто великолепен.

Это была демонстрация всего сезона «Манчестер Сити »: отсутствие скорости, плохая игра с мячом и без него, проблемы с тем, чтобы забивать голы, проблемы с защитой, травмы. Все это было сегодня, и сейчас они не могут с этим справиться.

Но нужно отдать должное «Реалу»: Мбаппе великолепен, Вальверде невероятен. Я наблюдал за этими игроками вживую, и это было потрясающе», – сказал бывший защитник «Манчестер Сити».