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Холанд после вылета «Сити» из ЛЧ: «Всегда побеждать невозможно, иногда приходится сталкиваться с таким и извлекать уроки. Мы снова поднимемся вместе»

Эрлинг Холанд опубликовал пост, посвященный «Манчестер Сити».

Накануне «горожане» вылетели из Лиги чемпионов, уступив «Реалу» по сумме двух стыковых матчей плей-офф (2:3, 1:3).

«Мы остаемся единым целым. Иногда в жизни приходится сталкиваться с таким и извлекать из этого уроки, всегда побеждать невозможно.

Мы снова поднимемся вместе», – написал нападающий «Манчестер Сити» в соцсетях.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Эрлинга Холанда
logoМанчестер Сити
logoЛига чемпионов УЕФА
logoпремьер-лига Англия
logoЭрлинг Холанд
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