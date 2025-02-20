Холанд после вылета «Сити» из ЛЧ: «Всегда побеждать невозможно, иногда приходится сталкиваться с таким и извлекать уроки. Мы снова поднимемся вместе»
Эрлинг Холанд опубликовал пост, посвященный «Манчестер Сити».
Накануне «горожане» вылетели из Лиги чемпионов, уступив «Реалу» по сумме двух стыковых матчей плей-офф (2:3, 1:3).
«Мы остаемся единым целым. Иногда в жизни приходится сталкиваться с таким и извлекать из этого уроки, всегда побеждать невозможно.
Мы снова поднимемся вместе», – написал нападающий «Манчестер Сити» в соцсетях.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Эрлинга Холанда
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