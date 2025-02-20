Гвардиола о перестройке «Ман Сити»: «Сейчас легко прийти к таким выводам. Мы были необыкновенной командой, но теперь это не так»

Пеп Гвардиола ответил на вопрос о возможности перестройки «Манчестер Сити».

Английский клуб выбыл из Лиги чемпионов на стадии стыковых матчей, уступив «Реалу» (3:6 по сумме двух матчей).

– «Манчестер Сити» нужно перестраивать?

– У нас есть время подумать об этом. Сейчас легко прийти к такого рода выводам.

Было сложно справиться с домашним поражением (2:3). «Реал» очень хорош, и мы это понимали. Со временем мы примем вещи такими, какие они есть.

Ничто не вечно. «Манчестер Сити» был необыкновенной командой, но теперь это не так.

Сейчас сосредоточимся на АПЛ , хотя мы знаем, что не выиграем чемпионат... И посмотрим, что как получится Кубке Англии, – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола .

Пеп сказал, что шансы «Сити» – 1%. И сам довел их до нуля