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Гвардиола о перестройке «Ман Сити»: «Сейчас легко прийти к таким выводам. Мы были необыкновенной командой, но теперь это не так»

Пеп Гвардиола ответил на вопрос о возможности перестройки «Манчестер Сити».

Английский клуб выбыл из Лиги чемпионов на стадии стыковых матчей, уступив «Реалу» (3:6 по сумме двух матчей).

– «Манчестер Сити» нужно перестраивать?

– У нас есть время подумать об этом. Сейчас легко прийти к такого рода выводам. 

Было сложно справиться с домашним поражением (2:3). «Реал» очень хорош, и мы это понимали. Со временем мы примем вещи такими, какие они есть.

Ничто не вечно. «Манчестер Сити» был необыкновенной командой, но теперь это не так. 

Сейчас сосредоточимся на АПЛ, хотя мы знаем, что не выиграем чемпионат... И посмотрим, что как получится Кубке Англии, – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

Пеп сказал, что шансы «Сити» – 1%. И сам довел их до нуля

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
logoПеп Гвардиола
logoпремьер-лига Англия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoМанчестер Сити
logoРеал Мадрид
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