Гвардиола о конце цикла «Ман Сити»: «Ничто не вечно. Мы много лет добивались исторических успехов в Англии, теперь нужно попасть в топ-4. Я хочу продолжить работу»
«Горожане» вылетели из Лиги чемпионов от «Реала» на этапе стыковых матчей. В АПЛ они идут на 4-м месте.
– У нас прекрасная команда, но мы утратили стабильность. Когда соперник сильнее, его можно только поздравить. Мы на протяжении многих лет добивались исторических успехов в своей стране, побеждая в турнирах, которые прежде не выигрывали. Теперь же нам нужно сосредоточиться на попадании в первую четверку.
– Это конец цикла?
– В какой-то мере. Ничто не вечно. Мы выиграли АПЛ 6 раз за 7 лет, в Лиге чемпионов каждый год играли в четвертьфинале, полуфинале, финале.
– Есть ли у вас силы для того, чтобы продолжать работу?
– Да, я хочу продолжить.
– Что чувствуете лично вы?
– Я принимаю реальность, а она такова, что «Реал» лучше. Вот и все. В прошлом сезоне мы играли очень хорошо, в этом – нет. Я всегда говорю, что должен победить тот, кто этого заслуживает. Иногда ты проходишь дальше, не заслуживая этого. Например, подобные обстоятельства могли сложиться в прошлом сезоне. Но такое бывает, приходится это принять, – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
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