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  • Ямаль о расизме на стадионе «Реала»: «Если они называют меня негром... Я такой – и меня это не беспокоит. При счете 0:3 или 0:4 они больше ничего не могут сделать»
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Ямаль о расизме на стадионе «Реала»: «Если они называют меня негром... Я такой – и меня это не беспокоит. При счете 0:3 или 0:4 они больше ничего не могут сделать»

Ламин Ямаль высказался о расизме на стадионе «Реала».

– Как вы внутренне переживали те расистские выкрики, которым вы и Бальде подверглись на «Сантьяго Бернабеу» в Ла Лиге?

– Когда ты выигрываешь 0:3 или 0:4, они могут говорить что угодно, но в конце концов они ничего не могут сделать. Они смотрят, как ты играешь, как ты побеждаешь их на их же поле. Они видят, что не могут добраться до мяча. И это все, что у них остается.

Так что, как сказал Бальде, если они называют меня негром или кем-то еще... Я им являюсь, и меня это не беспокоит. Мы гордимся. И в конце концов, когда они побеждают, они ничего не кричат в ваш адрес. Только когда проигрывают. И все.

Это неправильно. Такие вещи не надо защищать. В футболе подобному нет места. Но федерация знает о подобных ситуациях, все это видели, и они должны принять необходимые меры, – сказал футболист «Барсы».

Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
logoЛамин Ямаль
logoБарселона
logoЛа Лига
дискриминация
logoРеал Мадрид
logoАлекс Бальде
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