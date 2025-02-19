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  • Ямаль о предложении «ПСЖ»: «Не думаю, что оно было. Если бы они вышли на мое окружение, мне бы не сказали. Для меня невозможно перейти в другой клуб – я всем обязан «Барсе»
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Ямаль о предложении «ПСЖ»: «Не думаю, что оно было. Если бы они вышли на мое окружение, мне бы не сказали. Для меня невозможно перейти в другой клуб – я всем обязан «Барсе»

Ламин Ямаль не намерен рассматривать предложения других клубов, помимо «Барсы».

– Ты всегда демонстрировал и даже публично заявлял о своей безусловной любви к «Барсе». Ты вырос здесь, стал футболистом на этих полях, ты, но мы знаем, что бывает в футболе. И даже президент Лапорта сказал, что тебе поступали предложения уйти. Тебе поступают такие предложения? Потому что обсуждалось даже предложение от «ПСЖ».

– Я думаю, что нет. Они не доходят до меня, но если бы они вышли на кого-то из моего окружения, мне бы об этом не сказали. Во-первых, и прежде всего потому, что у меня контракт, а во-вторых, потому что я считаю, что для меня невозможно перейти в другой клуб.

– Ты видишь себя всю свою карьеру здесь, в «Барсе»?

– Ну, это единственный клуб, в котором я когда-либо был, кроме «Ла Торреты», в которой я начинал. Но да, я всем обязан «Барсе».

В конце концов, именно здесь я вырос. В Ла Масии я провел 12 лет и с семи играл за «Барсу», – сказал полузащитник «блауграны».

Ямаль о «Барсе»: «Никто не сомневается, что я куле, думаю. Здесь все идеально: клуб, болельщики, команда. Я очень счастлив»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
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