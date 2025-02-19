Ламин Ямаль: «Работа судьи очень трудна – если вы свистите в пользу одной стороны, другая будет жаловаться. А если никто не жалуется, это сделает футболист команды, которая не играет»

Ламин Ямаль положительно оценил судейство в матче с «Райо Вальекано».

В игре 24-го тура Ла Лиги «Барселона» одержала победу со счетом 1:0, забив с пенальти.

– Как вы оценили пенальти, назначенный на Иньиго в матче против «Райо»? Потому что все говорят о судьях. Вы думали, он был?

– Да, это очевидно. Дело в том, что, как мне кажется, в последнее время практически все подвергается сомнению. Есть вещи, которые очевидны и в которых нет никаких сомнений. Я думаю, что в конечном итоге работа судьи очень трудна, и если вы свистите в пользу одной стороны, другая сторона будет жаловаться.

А если никто не жалуется, то это сделает футболист другой команды, которая не играет. Это очень трудная работа. Но для меня пенальти совершенно очевидный.

– А как вы оцениваете незасчитанный гол «Райо Вальекано»? В том моменте, когда Нтека, находясь в офсайде, как будто бы мешает Иньиго.

– Честно говоря, я его не видел. Я думаю, он как будто блокирует Иньиго. Я этого не видел, но предполагаю, если бы применили ВАР, увидели бы офсайд, – сказал полузащитник «Барселоны».