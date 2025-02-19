  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ламин Ямаль: «Работа судьи очень трудна – если вы свистите в пользу одной стороны, другая будет жаловаться. А если никто не жалуется, это сделает футболист команды, которая не играет»
9

Ламин Ямаль: «Работа судьи очень трудна – если вы свистите в пользу одной стороны, другая будет жаловаться. А если никто не жалуется, это сделает футболист команды, которая не играет»

Ламин Ямаль положительно оценил судейство в матче с «Райо Вальекано».

В игре 24-го тура Ла Лиги «Барселона» одержала победу со счетом 1:0, забив с пенальти.

– Как вы оценили пенальти, назначенный на Иньиго в матче против «Райо»? Потому что все говорят о судьях. Вы думали, он был?

– Да, это очевидно. Дело в том, что, как мне кажется, в последнее время практически все подвергается сомнению. Есть вещи, которые очевидны и в которых нет никаких сомнений. Я думаю, что в конечном итоге работа судьи очень трудна, и если вы свистите в пользу одной стороны, другая сторона будет жаловаться.

А если никто не жалуется, то это сделает футболист другой команды, которая не играет. Это очень трудная работа. Но для меня пенальти совершенно очевидный.

– А как вы оцениваете незасчитанный гол «Райо Вальекано»? В том моменте, когда Нтека, находясь в офсайде, как будто бы мешает Иньиго.

– Честно говоря, я его не видел. Я думаю, он как будто блокирует Иньиго. Я этого не видел, но предполагаю, если бы применили ВАР, увидели бы офсайд, – сказал полузащитник «Барселоны».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
logoЛа Лига
logoБарселона
logoРайо Вальекано
видеоповторы
logoсудьи
logoИньиго Мартинес
logoРанди Нтека
logoЛамин Ямаль
Марио Мелеро Лопес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ламин Ямаль: «Барселоне», «Реалу» и «Атлетико» не стоит жаловаться на судей. Они делают что могут, работа очень сложная, ведь недовольные будут всегда»
60вчера, 21:40
Тренер «Райо» после 0:1 от «Барсы»: «У меня есть мнение о судействе, но я оставлю его при себе. Понимаю сложность этой профессии»
89вчера, 04:22
Флик про 1:0 с «Райо»: «Барса» сыграла хорошо, но способна на большее. Не видел эпизод с отмененным голом – я доверяю ВАР, это все, что можно сказать»
11217 февраля, 22:39
Бальде про 1:0 с «Райо»: «Пенальти на Иньиго был очевидным. Главное – это три очка, даже если «Барсе» пришлось пострадать»
2317 февраля, 22:29
Главные новости
«Зенит» предложил 30 млн евро за Жерсона. «Фламенго» не продал капитана за 18 и 28 млн евро (Жулио Мигель Нето)
86 минут назад
Шансы «Ман Сити» на выход в 1/8 финала ЛЧ – 23,9%, «Реала» – 76,1% (Opta)
818 минут назад
Агент Саласара вылетел в Москву для решающих переговоров со «Спартаком». Сделку должна одобрить португальская федерация («Чемпионат»)
2731 минуту назад
Фанаты «Ман Сити» привезли баннер с Родри и «Золотым мячом» на ответный матч с «Реалом» в Мадриде
2842 минуты назадФото
Тикнизян о тратах в месяц: «У семьи с ребенком 300-350 тысяч в месяц будет уходить на нормальную жизнь. С нашей инфляцией 30-50 тысяч недостаточно, к сожалению»
40сегодня, 15:10
Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Реал» против «Ман Сити», «Ювентус» в гостях у ПСВ, «ПСЖ» примет «Брест», «Боруссия» сыграет со «Спортингом»
84сегодня, 15:01
Кто из этих тренеров брал ЛЧ? А кто с какой командой?
сегодня, 15:00Спецпроект
Аршавин об ЛЧ: «Как еврокубки ушли с «Матч ТВ», ни одного матча не посмотрел – не ложится на iPad. Новый формат турнира немного непривычный»
37сегодня, 14:58
Варан о руководстве «МЮ»: «Они хотят немедленных результатов, но мы даже не знаем, кто принимает решения. В «Реале» долгие годы существует система, там умеют жить под давлением»
6сегодня, 14:57
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Астон Виллы». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
31сегодня, 14:50
Ко всем новостям
Последние новости
Селихов выбрал «Урал» из-за срока контракта. «Ростов» предлагал на 3 года, но вратарь хотел договор до конца сезона, чтобы найти другой клуб летом (Иван Карпов)
1 минуту назад
Бобан об удалении Тео с «Фейеноордом»: «Мне жаль «Милан», но Эрнандес этого заслуживает, он делает так уже много лет. Обидно, ведь в 1-м тайме команда играла очень хорошо»
215 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Спортинг». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
28 минут назад
Слот о «Ливерпуле»: «Не стоит ожидать фантастический футбол в каждой игре. Особенная команда сыграет 20-25 отличных матчей, несколько посредственных и несколько очень плохих»
233 минуты назад
Радимов о «Зените»: «Энрике нужен был – такого шефа в атаке не хватало. Будет ярко выраженная звезда, которая может решать моменты, как делал Малком»
4сегодня, 15:09
Глебов проходит медосмотр в «Динамо», сделка еще не завершена («Р-Спорт»)
7сегодня, 14:46
Нгамале о любимых местах в России: «В ГУМе и на Красной площади можно расслабиться – там нравится гулять больше всего. На Патриках очень людно и шумно, люблю места потише»
6сегодня, 14:31
Зиньковский о переходе в «Крылья»: «Так в «Спартаке» сложились обстоятельства – нужно было уйти, чтобы получать практику. Приятно вернуться в родной город и команду»
4сегодня, 14:13
Лига чемпионов Азии. «Шанхай Порт» уступил «Йокогаме»
24сегодня, 14:05
Томиясу выбыл до конца года после повторной операции на колене. Впервые защитника «Арсенала» прооперировали летом 2024-го
5сегодня, 13:56