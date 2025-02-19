Ламин Ямаль: «Барселоне», «Реалу» и «Атлетико» не стоит жаловаться на судей. Они делают что могут, работа очень сложная, ведь недовольные будут всегда»

Ламин Ямаль считает, что испанским топ-клубам следует меньше жаловаться на судей.

– Сейчас много разговоров о судействе. Как вы считаете, арбитры действительно помогают «Барселоне» и вредят «Реалу»?

– Когда мы, отставая на шесть очков, играли с «Хетафе », помню, как не был назначен пенальти на Кунде . А вчера такой же пенальти был назначен на Иньиго . Так что не знаю...

Сперва в Кубке Испании судьи благоволили «Реалу », а потом в матче с «Осасуной» – наоборот. И так будет всегда. Я не думаю, что «Барселоне», «Реалу», «Атлетико » стоит жаловаться. Думаю, судьи стараются делать все, что могут.

Люди мало говорят о таких играх, как против «Алавеса», «Леганеса», а где-то, может, встречались и более противоречивые решения. Но судьи стараются делать все, что могут. Это очень тяжелая работа, потому что недовольные будут всегда, – сказал вингер «Барселоны».