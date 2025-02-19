Ямаль о «Барсе»: «Никто не сомневается, что я куле, думаю. Здесь все идеально: клуб, болельщики, команда. Я очень счастлив»
– Давай теперь немного поговорим о тебе, о твоем положении и будущем. Могут ли болельщики быть спокойны?
– Я думаю, никто не сомневается в том, что я куле, и в том, чего я хочу [добиться] в этом клубе. С тех пор, как я дебютировал, я говорил об этом [о продлении контракта], и я думаю, что в конце концов все разрешится. Если обе стороны хотят, чтобы что-то произошло, это произойдет. Полагаю, никто не может сомневаться в моих чувствах к этому клубу.
– Что ты больше всего ценишь в «Барсе», что заставляет чувствовать себя счастливым?
– Все вместе: клуб, болельщики, раздевалка, команда. Здесь, в «Барселоне», все идеально, и, по правде говоря, я очень счастлив с тех пор, как начал выступать за первую команду. Все, включая радушный прием и любовь, которую мне оказали как болельщики, так и партнеры по команде, – сказал 17-летний полузащитник «Барселоны».
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