Ямаль о жалобах «Реала» на судейство: «Не говорили об этом в «Барсе». Когда команда в порядке, она не слышит ничего извне, а сосредоточена на победе и продолжении игры»
Ламин Ямаль рассказал, что в «Барселоне» не обсуждают жалобы «Реала» на судей.
– Недавно было опубликовано четырехстраничное письмо, подписанное мадридским «Реалом», в котором критиковалась работа судей. Как вы встретили его в раздевалке?
– По правде говоря, мы не говорили об этом. Мы переживаем хороший момент, мы думаем о себе, о том, что мы должны продолжать побеждать.
Я думаю, что, когда команда в порядке, она не слышит ничего извне. Она просто сосредоточена на победе и продолжении игры, – сказал полузащитник «Барселоны».
«Реал» пожаловался в RFEF на судейство в матче с «Эспаньолом»: «Решения против «Мадрида» достигли такого уровня фальсификации соревнования, что это нельзя игнорировать»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
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