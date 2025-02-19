Ямаль о жалобах «Реала» на судейство: «Не говорили об этом в «Барсе». Когда команда в порядке, она не слышит ничего извне, а сосредоточена на победе и продолжении игры»

Ламин Ямаль рассказал, что в «Барселоне» не обсуждают жалобы «Реала» на судей.

– Недавно было опубликовано четырехстраничное письмо, подписанное мадридским «Реалом», в котором критиковалась работа судей. Как вы встретили его в раздевалке?

– По правде говоря, мы не говорили об этом. Мы переживаем хороший момент, мы думаем о себе, о том, что мы должны продолжать побеждать.

Я думаю, что, когда команда в порядке, она не слышит ничего извне. Она просто сосредоточена на победе и продолжении игры, – сказал полузащитник «Барселоны».

«Реал» пожаловался в RFEF на судейство в матче с «Эспаньолом»: «Решения против «Мадрида» достигли такого уровня фальсификации соревнования, что это нельзя игнорировать»