«МЮ» сократит свыше 100 сотрудников ради экономии. Работники связывают это с «сомнительными» летними закупками на 200 млн фунтов и неудачами с тен Хагом и Эшуортом

«Манчестер Юнайтед» продолжает сокращать сотрудников в целях экономии.

The Athletic сообщает, что руководство клуба уволит еще более чем сотню человек для того, чтобы уменьшить расходы. Это продолжение майской инициативы, приведшей к расставанию примерно с 250 работниками.

Отмечается, что сотрудники «МЮ » еще не проинформированы о новой волне сокращений, но решение принято. Боссы клуба убеждены, что этот шаг необходим на фоне неудачного сезона и влияния результатов на финансовые перспективы.

Пожелавшие сохранить анонимность сотрудники сообщили, что подобные кадровые изменения являются следствием неудачных решений со стороны руководства в отношении главного тренера Эрика тен Хага и спортивного директора Дэна Эшуорта , а также «сомнительных» трат в размере 200 млн фунтов на Маттейса де Лигта , Джошуа Зиркзе , Лени Йоро, Мануэля Угарте.