«МЮ» сократит свыше 100 сотрудников ради экономии. Работники связывают это с «сомнительными» летними закупками на 200 млн фунтов и неудачами с тен Хагом и Эшуортом
The Athletic сообщает, что руководство клуба уволит еще более чем сотню человек для того, чтобы уменьшить расходы. Это продолжение майской инициативы, приведшей к расставанию примерно с 250 работниками.
Отмечается, что сотрудники «МЮ» еще не проинформированы о новой волне сокращений, но решение принято. Боссы клуба убеждены, что этот шаг необходим на фоне неудачного сезона и влияния результатов на финансовые перспективы.
Пожелавшие сохранить анонимность сотрудники сообщили, что подобные кадровые изменения являются следствием неудачных решений со стороны руководства в отношении главного тренера Эрика тен Хага и спортивного директора Дэна Эшуорта, а также «сомнительных» трат в размере 200 млн фунтов на Маттейса де Лигта, Джошуа Зиркзе, Лени Йоро, Мануэля Угарте.
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