«МЮ» сократит выплаты послам клуба. Робсону, Ирвину и Энди Коулу сообщили об этом

«Манчестер Юнайтед» сократит выплаты послам клуба.

По информации talkSPORT, бывшим игрокам манкунианцев Брайану Робсону , Энди Коулу и Денису Ирвину сообщили, что их зарплаты будут урезаны. Такое решение было принято в рамках работы по сокращению расходов, инициированной Джимом Рэтклиффом и его компанией INEOS.

Робсон является глобальным послом «Юнайтед» с 2011 года, и в его обязанности входит участие в мероприятиях по продвижению клуба по всему миру. Ирвин и Коул играют схожие роли.

Многие другие экс-игроки «Юнайтед» принимают спонсоров и гостей на домашних матчах. Гонорар за выполнение обязанностей посла в день матча может составлять от 500 до 1000 фунтов.

Источники, близкие к «Манчестер Юнайтед», отказались комментировать информацию о контрактах с послами клуба.

Робсон выступал за «МЮ» с 1981 по 1994 год и был капитаном команды. В рамках чемпионата Англии он провел 345 матчей за «Юнайтед» и забил 74 гола.

Ирвин представлял клуб с 1990 по 2002 год. Он провел 368 игр в составе «Манчестер Юнайтед » в рамках национального первенства и отличился 22 голами.

Коул играл за манкунианцев с 1995 по 2001 год. На его счету 121 гол в 275 матчах во всех турнирах.

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