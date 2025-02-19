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Маффео назвал Беллингема лицемером: «Ведешь себя как джентльмен, а за спиной оскорбляешь коллегу. Винисиус мне нравится больше – он вспыльчивый, как я, с ним понятнее»

Защитник «Мальорки» назвал Джуда Беллингема лицемером.

Пабло Маффео спросили о его конфликтах с полузащитниками «Реала» Беллингемом и Винисиусом.

Перед матчем против «Реала» (0:3) в полуфинале Суперкубка Испании защитник «Мальорки» заявил: «Я бы нокаутировал Винисиуса за 10 секунд. Это мог бы быть самый просматриваемый бой в истории».

По ходу игры у Маффео несколько раз возникали конфликты с соперниками. Один из них случился на 13-й минуте – Винисиус коснулся груди Маффео, после чего тот рухнул на газон, демонстрируя, что ему больно.

После этого Беллингем подошел к самому Маффео. «Десять секунд, да? Десять секунд бокса, верно? Чертов нежный придурок», – сказал полузащитник «Реала» по-английски. 

«Клянусь, Винисиус мне нравится больше [чем Беллингем], потому что с ним понятно, куда все идет. Он такой же вспыльчивый, как и я, это видно, с ним понятнее.

Беллингем похуже. Это немного похоже на то, что происходит со мной в реальной жизни каждый день. Я тебе не нравлюсь? Хорошо, но говори это в лицо. А если ведешь себя как джентльмен, надеваешь куртку на ребенка, говоря, что ему холодно, а затем за спиной оскорбляешь или издеваешься над коллегой... Ну, ты лицемер.

Тогда уж говори мне все в лицо, потому что ты мне тоже не нравишься. Это нормально.

Кого из них двоих я предпочитаю? Винисиуса», – сказал Маффео в интервью Fibwi Radio.

Шлепок Беллингема по затылку Маффео привел к массовой стычке в конце игры «Реала» с «Мальоркой». Анчелотти пришлось успокаивать Пабло

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoПабло Маффео
logoВинисиус Жуниор
logoДжуд Беллингем
logoЛа Лига
logoМальорка
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