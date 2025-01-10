Шлепок Беллингема по затылку Маффео привел к массовой стычке в конце игры «Реала» с «Мальоркой». Анчелотти пришлось успокаивать Пабло
Игра «Реала» и «Мальорки» в полуфинале Суперкубка Испании завершилась стычкой.
После третьего гола мадридцев полузащитник Джуд Беллингем шлепнул защитника Пабло Маффео по затылку, спровоцировав недовольство испанца. После этого между футболистами команд возник конфликт, приведший к массовым разборкам.
Особенно недоволен Маффео был Раулем Асенсио. Футболист «Реала», отбежав от соперника, послал тому воздушный поцелуй.
В ситуацию оказались вовлечены в том числе запасные и замененные футболисты (включая Винисиуса Жуниора), а также главный тренер столичной команды Карло Анчелотти, принявшийся успокаивать Маффео. Защитник несколько раз пожаловался итальянцу на то, что его ударили по затылку.
Игра завершилась победой «Реала» со счетом 3:0.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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