Шлепок Беллингема по затылку Маффео привел к массовой стычке в конце игры «Реала» с «Мальоркой». Анчелотти пришлось успокаивать Пабло

Игра «Реала» и «Мальорки» в полуфинале Суперкубка Испании завершилась стычкой.

После третьего гола мадридцев полузащитник Джуд Беллингем шлепнул защитника Пабло Маффео по затылку, спровоцировав недовольство испанца. После этого между футболистами команд возник конфликт, приведший к массовым разборкам.

Особенно недоволен Маффео был Раулем Асенсио . Футболист «Реала », отбежав от соперника, послал тому воздушный поцелуй.

В ситуацию оказались вовлечены в том числе запасные и замененные футболисты (включая Винисиуса Жуниора), а также главный тренер столичной команды Карло Анчелотти , принявшийся успокаивать Маффео. Защитник несколько раз пожаловался итальянцу на то, что его ударили по затылку.

Игра завершилась победой «Реала» со счетом 3:0.