Анчелотти о Гвардиоле: «Я устал играть против него, но всегда рад его видеть. Это матч «Ман Сити» и «Реала», а не наше противостояние»

Карло Анчелотти пошутил, что устал играть против Пепа Гвардиолы.

Сегодня «Реал» и «Манчестер Сити» встретятся в ответном стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов . В первой игре мадридцы одержали победу со счетом 3:2.

«Я устал, просто устал от этого. Я по-прежнему считаю его фантастическим тренером. Я устал играть против него, но всегда рад его видеть.

Это не личный вызов, мы понимаем, что это не противостояние между нами. Это игра между «Манчестер Сити » и «Реалом», двумя командами, состоящими из фантастических игроков», – сказал главный тренер «Реала ».

Анчелотти о матчах с «Ман Сити»: «Это уже почти класико. Это мог бы быть финал или полуфинал. Они выигрывали ЛЧ, когда выбивали «Реал», и наоборот – тот, кто пройдет дальше, далеко продвинется»