«Я бы нокаутировал Винисиуса за 10 секунд. Это мог бы быть самый просматриваемый бой в истории». Защитник «Мальорки» Маффео о боксерском поединке с вингером «Реала»
Пабло Маффео пошутил о боксерском поединке с Винисиусом Жуниором.
«Это мог бы быть самый просматриваемый бой в истории.
Я не сомневаюсь, что выиграю. Я бы нокаутировал его за 10 секунд», – со смехом сказал защитник «Мальорки» в интервью ютуб-каналу INDÓMITOS TV.
Маффео также ответил на вопрос о стратегии игры против бразильского вингера «Реала».
«Я попытаюсь запугать его, чтобы посмотреть, смогу ли я вывести его из игры», – добавил испанец.
Защитник «Мальорки» Маффео во время игры с «Реалом» бежал за Винисиусом и изображал, что плачет
«Мама говорила, что не может быть, чтобы все учителя ненавидели меня, – я тоже могу поступать плохо. Здесь примерно то же самое». Защитник «Мальорки» Маффео о фолах на Винисиусе
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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