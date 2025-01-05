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  • «Я бы нокаутировал Винисиуса за 10 секунд. Это мог бы быть самый просматриваемый бой в истории». Защитник «Мальорки» Маффео о боксерском поединке с вингером «Реала»
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«Я бы нокаутировал Винисиуса за 10 секунд. Это мог бы быть самый просматриваемый бой в истории». Защитник «Мальорки» Маффео о боксерском поединке с вингером «Реала»

Пабло Маффео пошутил о боксерском поединке с Винисиусом Жуниором.

«Это мог бы быть самый просматриваемый бой в истории.

Я не сомневаюсь, что выиграю. Я бы нокаутировал его за 10 секунд», – со смехом сказал защитник «Мальорки» в интервью ютуб-каналу INDÓMITOS TV. 

Маффео также ответил на вопрос о стратегии игры против бразильского вингера «Реала».

«Я попытаюсь запугать его, чтобы посмотреть, смогу ли я вывести его из игры», – добавил испанец.

Защитник «Мальорки» Маффео во время игры с «Реалом» бежал за Винисиусом и изображал, что плачет

«Мама говорила, что не может быть, чтобы все учителя ненавидели меня, – я тоже могу поступать плохо. Здесь примерно то же самое». Защитник «Мальорки» Маффео о фолах на Винисиусе

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
logoМальорка
logoРеал Мадрид
logoПабло Маффео
logoЛа Лига
logoВинисиус Жуниор
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