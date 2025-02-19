Фанаты «Ман Сити» привезли баннер с Родри и «Золотым мячом» на ответный матч с «Реалом» в Мадриде

Фанаты «Манчестер Сити» привезли баннер с Родри и «Золотым мячом» в Мадрид.

Сегодня «горожане» сыграют с «Реалом » на «Сантьяго Бернабеу» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов. В первой игре мадридцы победили со счетом 3:2.

Во время матча на «Этихаде» болельщики «Манчестер Сити» вывесили на трибуне за воротами баннер с изображением Родри с «Золотым мячом » и цитатой из песни Stop Crying Your Heart Out («Хватит лить горькие слезы») из репертуара группы Oasis, участники которой Ноэль и Лиам Галлахеры болеют за «горожан».

El Chiringuito сообщает, что фанаты «Манчестер Сити », приехавшие на матч в Мадрид, развернули копию баннера на улицах испанской столицы.

Напомним, полузащитник «Манчестер Сити» Родри получил приз лучшему футболисту года по версии France Football в октябре 2024 года. Представители «Реала» бойкотировали церемонию вручения «Золотого мяча», узнав, что Винисиус не станет лауреатом награды.

Изображение: x.com/MadridXtra