Фанаты «Ман Сити» привезли баннер с Родри и «Золотым мячом» на ответный матч с «Реалом» в Мадриде
Сегодня «горожане» сыграют с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов. В первой игре мадридцы победили со счетом 3:2.
Во время матча на «Этихаде» болельщики «Манчестер Сити» вывесили на трибуне за воротами баннер с изображением Родри с «Золотым мячом» и цитатой из песни Stop Crying Your Heart Out («Хватит лить горькие слезы») из репертуара группы Oasis, участники которой Ноэль и Лиам Галлахеры болеют за «горожан».
El Chiringuito сообщает, что фанаты «Манчестер Сити», приехавшие на матч в Мадрид, развернули копию баннера на улицах испанской столицы.
Напомним, полузащитник «Манчестер Сити» Родри получил приз лучшему футболисту года по версии France Football в октябре 2024 года. Представители «Реала» бойкотировали церемонию вручения «Золотого мяча», узнав, что Винисиус не станет лауреатом награды.
Изображение: x.com/MadridXtra
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