Винисиус коснулся груди Маффео, подтолкнувшего его плечом после борьбы за мяч. Защитник «Мальорки» рухнул на газон

У Винисиуса Жуниора и Пабло Маффео возник новый конфликт на поле.

На 13-й минуте полуфинала Суперкубка Испании футболисты поборолись за мяч на фланге, и защитник «Мальорки» выбил его за пределы поля. После этого он оказался плечом к плечу с вингером «Реала» и слегка подтолкнул бразильца.

Винисиус совершил легкое касание груди Маффео кистью руки, и 27-летний испанец рухнул на газон, демонстрируя, что ему больно.

Главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа решил не показывать желтую карточку, ограничившись разговором с обоими игроками.

Защитник «Мальорки» Маффео во время игры с «Реалом» бежал за Винисиусом и изображал, что плачет

«Я бы нокаутировал Винисиуса за 10 секунд. Это мог бы быть самый просматриваемый бой в истории». Защитник «Мальорки» Маффео о боксерском поединке с вингером «Реала»