Винисиус коснулся груди Маффео, подтолкнувшего его плечом после борьбы за мяч. Защитник «Мальорки» рухнул на газон
У Винисиуса Жуниора и Пабло Маффео возник новый конфликт на поле.
На 13-й минуте полуфинала Суперкубка Испании футболисты поборолись за мяч на фланге, и защитник «Мальорки» выбил его за пределы поля. После этого он оказался плечом к плечу с вингером «Реала» и слегка подтолкнул бразильца.
Винисиус совершил легкое касание груди Маффео кистью руки, и 27-летний испанец рухнул на газон, демонстрируя, что ему больно.
Главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа решил не показывать желтую карточку, ограничившись разговором с обоими игроками.
Защитник «Мальорки» Маффео во время игры с «Реалом» бежал за Винисиусом и изображал, что плачет
«Я бы нокаутировал Винисиуса за 10 секунд. Это мог бы быть самый просматриваемый бой в истории». Защитник «Мальорки» Маффео о боксерском поединке с вингером «Реала»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Relevo
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