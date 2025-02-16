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Ханс-Дитер Флик: «Ямаль, Кубарси и Берналь уже в 11 лет были невероятными. Каждый, кто выходит из Ла Масии – особенный»

Ханс-Дитер Флик высоко отозвался о Ламине Ямале и других юных игроках «Барсы».

«Это касается не только Кубарси, каждый, кто выходит из Ла Масии – особенный. Когда им было по 11 лет, они уже играли и праздновали так, как делают это сейчас. Такая атмосфера в раздевалке очень важна.

Ямаль, Кубарси и Берналь – хорошие друзья, и мне это нравится. Пау в 18 лет кажется уже очень опытным парнем. Он отлично защищается, здорово обращается с мячом.

Мы разговариваем с игроками о том, что они могут делать на поле, как могут помочь нам. Вчера я смотрел видео с Кубарси, Берналем и Ямалем, когда им было по 11 лет, и они уже тогда были невероятными.

Они наслаждаются игрой в футбол. Если они забивают – это еще лучше. У них есть необходимые качества для того, чтобы забивать», – сказал главный тренер «Барселоны» Флик.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Mundo Deportivo
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