Ямаль признан лучшим молодым игроком года по версии IFFHS. Гюлер – 2-й, Гави – 3-й, Эндрик – 5-й
Ламин Ямаль выбран лучшим молодым футболистом мира.
Вингер «Барселоны» занял первое место в рейтинге, составленном Международной федерацией футбольной истории и статистики по итогам 2024 года. На награду претендовали игроки, которым еще не исполнился 21 год.
В топ-10 попали:
1. Ламин Ямаль («Барселона») – 303 очка.
2. Арда Гюлер («Реал») – 51 очко.
3. Гави («Барселона») – 36 очков.
4. Пау Кубарси («Барселона») – 34 очка.
5. Эндрик («Реал») – 26 очков.
6. Кобби Майну («Манчестер Юнайтед») – 25 очков.
7. Жоау Невеш («ПСЖ») – 20 очков.
8. Савио Морейра («Манчестер Сити») – 18 очков.
9. Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед») – 10 очков.
10. Биляль Эль-Ханнус («Лестер») – 9 очков.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт IFFHS
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