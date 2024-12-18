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Ямаль признан лучшим молодым игроком года по версии IFFHS. Гюлер – 2-й, Гави – 3-й, Эндрик – 5-й

Ламин Ямаль выбран лучшим молодым футболистом мира.

Вингер «Барселоны» занял первое место в рейтинге, составленном Международной федерацией футбольной истории и статистики по итогам 2024 года. На награду претендовали игроки, которым еще не исполнился 21 год.

В топ-10 попали:

1. Ламин Ямаль («Барселона») – 303 очка.

2. Арда Гюлер («Реал») – 51 очко.

3. Гави («Барселона») – 36 очков.

4. Пау Кубарси («Барселона») – 34 очка.

5. Эндрик («Реал») – 26 очков.

6. Кобби Майну («Манчестер Юнайтед») – 25 очков.

7. Жоау Невеш («ПСЖ») – 20 очков.

8. Савио Морейра («Манчестер Сити») – 18 очков.

9. Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед») – 10 очков.

10. Биляль Эль-Ханнус («Лестер») – 9 очков.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт IFFHS
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