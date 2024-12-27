16

Ямаль получил приз Globe Soccer Awards как лучший молодой игрок года

Ламин Ямаль признан лучшим молодым футболистом года.

17-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании получил приз Globe Soccer Awards в номинации «лучший молодой игрок». 

С ним боролись Пау Кубарси (сборная Испании, «Барселона»), Алехандро Гарначо (сборная Аргентины, «Манчестер Юнайтед»), Арда Гюлер (сборная Турции, «Реал»), Кобби Майну (сборная Англии, «Манчестер Юнайтед»), Савио Морейра (сборная Бразилии, «Манчестер Сити») и Кенан Йылдыз (сборная Турции, «Ювентус»).

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Globe Soccer Awards
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЛамин Ямаль
logoАлехандро Гарначо
logoЮвентус
logoАрда Гюлер
logoМанчестер Сити
logoКенан Йылдыз
logoМанчестер Юнайтед
logoПау Кубарси
logoКобби Майну
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoСавио Морейра
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Роналду про «МЮ»: «Проблема не в тренерах. Это как аквариум: если достать больную рыбку, вылечить и вернуть, она снова заболеет. Если стану владельцем клуба, все исправлю»
1 минуту назад
Винисиус о признании игроком года на Globe Soccer Awards: «Выиграть приз на глазах у кумиров – Роналду и Неймара – большая честь. Я долго боролся за эту награду»
128 минут назад
Роналду награжден как лучший бомбардир всех времен на Globe Soccer Awards. У португальца 916 мячей за сборную и клубы
2419 минут назад
Винисиус признан лучшим игроком года на Globe Soccer Awards
4724 минуты назад
Церемония вручения Globe Soccer Awards. Винисиус признан игроком года, Роналду – лучшим на Ближнем Востоке, «Реал» – клубом года, Ямаль – лучшим молодым футболистом
13627 минут назад
Винисиус получил приз лучшему форварду года на Globe Soccer Awards
2641 минуту назад
Беллингем признан хавбеком года на Globe Soccer Awards. Игрок «Реала» обошел Родри, Палмера, Крооса
942 минуты назад
Мы спрятали 77 футболистов за эмодзи. Угадаете всех?
51 минуту назадСпецпроект
Роналду заявил, что саудовский чемпионат сильнее французского: «В Лиге 1 есть только «ПСЖ», остальные – ни о чем»
114сегодня, 16:50
Анчелотти получил приз тренеру года на Globe Soccer Awards. Он опередил Гвардиолу, Алонсо и Артету
15сегодня, 16:41
Ко всем новостям
Последние новости
Тюрам о любимой музыке и аниме: «Вырос на Майкле Джексоне, он нравился маме. Папа любил Боба Марли. Люблю Dragon Ball Z и «Капитана Цубасу»
6сегодня, 15:15
Ламин Ямаль: «Это одна из лучших версий «Барсы» за годы в плане атаки. Фанатам приятно видеть нашу игру»
11сегодня, 14:59
Руни считает, что подходит «Плимуту», идущему последним в Чемпионшипе: «Знаю, как работает футбол, я не глуп, нужно добиваться результатов. Мы выглядим как две разные команды дома и на выезде»
10сегодня, 14:35
РФС передал экипировку на 43 млн рублей спортшколам Белгородской и Курской областей: «Несмотря на все трудности жизни, люди продолжают заниматься футболом, продолжим помогать»
6сегодня, 14:18
«Унион» уволил Свенссона. Берлинский клуб не побеждает 9 матчей подряд
2сегодня, 13:59
Артета о Мартинелли: «Ему придется прибавить, как и всем. Букайо, на которого мы очень рассчитываем, не будет с нами. Габи нравится ответственность и более важная роль»
18сегодня, 13:29
Смородская об Абаскале: «Шли бы во второй восьмерке с ним сейчас. «Спартаку» повезло от него избавиться. Говорить о багаже смешно – полный бред»
9сегодня, 13:08
Гендиректор «Локомотива» о Маркиньосе: «Если бы он не вел переговоры с нами, «Спартак» бы взял его намного дешевле»
13сегодня, 13:00
Аршавин о резервных командах: «Дополнительные затраты для клубов. Если «Зенит» готов, другие – нет. Сильные игроки проводят там максимум 30 матчей: либо они востребованы, либо не тянут»
13сегодня, 12:54
«Милан» рассматривает 20-летнего Москеру на замену Томори. «Валенсия» оценивает защитника в 25 млн евро (La Gazzetta dello Sport)
8сегодня, 12:39
Рекомендуем