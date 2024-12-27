Ямаль получил приз Globe Soccer Awards как лучший молодой игрок года
Ламин Ямаль признан лучшим молодым футболистом года.
17-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании получил приз Globe Soccer Awards в номинации «лучший молодой игрок».
С ним боролись Пау Кубарси (сборная Испании, «Барселона»), Алехандро Гарначо (сборная Аргентины, «Манчестер Юнайтед»), Арда Гюлер (сборная Турции, «Реал»), Кобби Майну (сборная Англии, «Манчестер Юнайтед»), Савио Морейра (сборная Бразилии, «Манчестер Сити») и Кенан Йылдыз (сборная Турции, «Ювентус»).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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