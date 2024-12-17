Ламин Ямаль: «Кубарси уже можно считать одним из пяти сильнейших защитников в Европе. Его уровень невероятен – есть все, чтобы выиграть Golden Boy в 2025 году»

Ламин Ямаль назвал Пау Кубарси одним из лучших защитников Европы.

17-летний защитник «Барселоны» провел 18 матчей в нынешнем сезоне Ла Лиги.

– Как думаете, кто является фаворитом на выигрыш приза Golden Boy в 2025 году? Пау Кубарси феноменален, его называют новым Пике, но он защитник, а защитники обычно получают гораздо меньше голосов, чем нападающие или полузащитники. За 22 года работы Golden Boy только один раз успех принадлежал защитнику – де Лигту, когда он был капитаном «Аякса».

– Я убежден, что Кубарси имеет все необходимое, чтобы выиграть Golden Boy в 2025 году, хоть он и защитник. Он может стать вторым защитником, выигравшим этот приз.

Играя с ним и тренируясь каждый день, я замечаю, что его уровень невероятен.

Думаю, его уже можно считать одним из пяти сильнейших защитников в Европе, – сказал вингер «Барселоны» Ламин Ямаль , получивший приз Golden Boy в 2024 году.