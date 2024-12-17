Ламин Ямаль: «Кубарси уже можно считать одним из пяти сильнейших защитников в Европе. Его уровень невероятен – есть все, чтобы выиграть Golden Boy в 2025 году»
17-летний защитник «Барселоны» провел 18 матчей в нынешнем сезоне Ла Лиги.
– Как думаете, кто является фаворитом на выигрыш приза Golden Boy в 2025 году? Пау Кубарси феноменален, его называют новым Пике, но он защитник, а защитники обычно получают гораздо меньше голосов, чем нападающие или полузащитники. За 22 года работы Golden Boy только один раз успех принадлежал защитнику – де Лигту, когда он был капитаном «Аякса».
– Я убежден, что Кубарси имеет все необходимое, чтобы выиграть Golden Boy в 2025 году, хоть он и защитник. Он может стать вторым защитником, выигравшим этот приз.
Играя с ним и тренируясь каждый день, я замечаю, что его уровень невероятен.
Думаю, его уже можно считать одним из пяти сильнейших защитников в Европе, – сказал вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, получивший приз Golden Boy в 2024 году.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий