Ямаль, Савио, Йоро, Гюлер, Гарначо и Кубарси – в команде лучших молодых игроков года от IFFHS

IFFHS составила команду из лучших молодых игроков года.

Международная федерация футбольной истории и статистики включила в символическую сборную только тех футболистов, чей возраст не превышает 20 лет.

В состав попали:

– вратарь : Гийом Рест («Тулуза »);

– защита : Лени Йоро («Манчестер Юнайтед»), Пау Кубарси («Барселона»), Рико Льюис («Манчестер Сити»);

– полузащита : Жоау Невеш («ПСЖ »), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Арда Гюлер («Реал»);

– нападение : Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Савио Морейра («Манчестер Сити»), Ламин Ямаль («Барселона»).