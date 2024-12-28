Ямаль, Савио, Йоро, Гюлер, Гарначо и Кубарси – в команде лучших молодых игроков года от IFFHS
IFFHS составила команду из лучших молодых игроков года.
Международная федерация футбольной истории и статистики включила в символическую сборную только тех футболистов, чей возраст не превышает 20 лет.
В состав попали:
– вратарь: Гийом Рест («Тулуза»);
– защита: Лени Йоро («Манчестер Юнайтед»), Пау Кубарси («Барселона»), Рико Льюис («Манчестер Сити»);
– полузащита: Жоау Невеш («ПСЖ»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Арда Гюлер («Реал»);
– нападение: Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Савио Морейра («Манчестер Сити»), Ламин Ямаль («Барселона»).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт IFFHS
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