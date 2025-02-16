«МЮ» трижды подряд проиграл «Тоттенхэму» и не побеждает в 6 играх кряду с 2022-го
«Манчестер Юнайтед» шесть матчей подряд не может обыграть «Тоттенхэм».
Лондонский клуб дома победил манкунианцев (1:0) в рамках 25-го тура АПЛ.
Это третье подряд поражение «МЮ» от «шпор» (0:1, 3:4, 0:3). В шести последних встречах – четыре победы «Тоттенхэма» и две ничьих.
В последний раз «Юнайтед» побеждал «Тоттенхэм» 19 октября 2022 года – 2:0.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Wildstat
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