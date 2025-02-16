«МЮ» проиграл 3 из 4 последних матчей в АПЛ. У манкунианцев 12 поражений в 25 турах
«Манчестер Юнайтед» выиграл лишь один из четырех матчей в АПЛ.
Команда Рубена Аморима сегодня уступила «Тоттенхэму» в 25-м туре – 0:1.
За последний месяц манкунианцы также проиграли в чемпионате «Брайтону» (1:3) и «Кристал Пэлас» (0:2). Единственная победа – над «Фулхэмом» (1:0).
Всего у «красных дьяволов» 12 поражений в текущем розыгрыше АПЛ.
22 февраля «МЮ» выступит в гостях у «Эвертона».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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