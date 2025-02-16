«МЮ» проиграл 3 из 4 последних матчей в АПЛ. У манкунианцев 12 поражений в 25 турах

«Манчестер Юнайтед» выиграл лишь один из четырех матчей в АПЛ.

Команда Рубена Аморима сегодня уступила «Тоттенхэму » в 25-м туре – 0:1. За последний месяц манкунианцы также проиграли в чемпионате «Брайтону» (1:3) и «Кристал Пэлас» (0:2). Единственная победа – над «Фулхэмом» (1:0). Всего у «красных дьяволов» 12 поражений в текущем розыгрыше АПЛ . 22 февраля «МЮ » выступит в гостях у «Эвертона».