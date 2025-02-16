«Ливерпуль» 21 матч не проигрывает в АПЛ – с сентября. У команды Слота 15 побед и 6 ничьих за это время

«Ливерпуль» продлил серию без поражений в АПЛ до 21 матча.

Команда Арне Слота одолела «Вулверхэмптон » (2:1) в 25-м туре АПЛ и продолжает лидировать в таблице.

В последний (и единственный) раз «красные» проигрывали в чемпионате в сентябре – «Ноттингем Форест» (0:1). С тех пор у них 15 побед и 6 ничьих.

В течение следующих 10 дней «Ливерпуль » сыграет с «Астон Виллой» и «Манчестер Сити» в гостях и «Ньюкаслом» на своем поле.