«Ливерпуль» 21 матч не проигрывает в АПЛ – с сентября. У команды Слота 15 побед и 6 ничьих за это время
«Ливерпуль» продлил серию без поражений в АПЛ до 21 матча.
Команда Арне Слота одолела «Вулверхэмптон» (2:1) в 25-м туре АПЛ и продолжает лидировать в таблице.
В последний (и единственный) раз «красные» проигрывали в чемпионате в сентябре – «Ноттингем Форест» (0:1). С тех пор у них 15 побед и 6 ничьих.
В течение следующих 10 дней «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой» и «Манчестер Сити» в гостях и «Ньюкаслом» на своем поле.
Опубликовал: Александр Суряев
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