Салах забил 23 гола в АПЛ. Больше было лишь в 1-м сезоне в «Ливерпуле» – 32

Лишь раз в карьере Мохамед Салах забил в чемпионате больше, чем в этом сезоне.

Вингер «Ливерпуля » реализовал пенальти на 37-й минуте игры с «Вулверхэмптоном » в 25-м туре АПЛ .

Теперь на счету египтянина 23 гола в текущем чемпионате. В последний раз он достигал этой отметки в сезоне-2021/22, а больше было только в сезоне-2017/18 (первом для него в составе мерсисайдцев) – 32 мяча.

Подробно со статистикой Салаха можно ознакомиться здесь .

«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон». 2:0 – Салах забил с пенальти, Диас – с игры. Онлайн-трансляция