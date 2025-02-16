Салах забил 23 гола в АПЛ. Больше было лишь в 1-м сезоне в «Ливерпуле» – 32
Лишь раз в карьере Мохамед Салах забил в чемпионате больше, чем в этом сезоне.
Вингер «Ливерпуля» реализовал пенальти на 37-й минуте игры с «Вулверхэмптоном» в 25-м туре АПЛ.
Теперь на счету египтянина 23 гола в текущем чемпионате. В последний раз он достигал этой отметки в сезоне-2021/22, а больше было только в сезоне-2017/18 (первом для него в составе мерсисайдцев) – 32 мяча.
Подробно со статистикой Салаха можно ознакомиться здесь.
«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон». 2:0 – Салах забил с пенальти, Диас – с игры. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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