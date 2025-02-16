Беллингем об удалении в матче с «Осасуной»: «Еще раз извиняюсь, что оставил «Реал» в меньшинстве. Благодарю болельщиков за поддержку и понимание»

Джуд Беллингем высказался об удалении в матче с «Осасуной» (1:1).

В первом тайме встречи главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро удалил Беллингема за разговоры. В протоколе судья написал , что полузащитник «Реала » сказал ему «иди на ### (на фиг)».

«Достаточно сказано о недоразумении, я просто хотел еще раз извиниться за то, что оставил своих товарищей по команде в такой сложной ситуации. Я также хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и понимание. Увидимся дома в среду», – написал хавбек «Реала» в соцсетях.

Ранее сообщалось, что «Реал» предоставит дисциплинарному комитету запись трансляции Movistar, на которой слышно, что Беллингем говорит fuck off («да брось ты», «отвали»), а не fuck you («иди на ###»).