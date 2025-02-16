Беллингем об удалении в матче с «Осасуной»: «Еще раз извиняюсь, что оставил «Реал» в меньшинстве. Благодарю болельщиков за поддержку и понимание»
Джуд Беллингем высказался об удалении в матче с «Осасуной» (1:1).
В первом тайме встречи главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро удалил Беллингема за разговоры. В протоколе судья написал, что полузащитник «Реала» сказал ему «иди на ### (на фиг)».
«Достаточно сказано о недоразумении, я просто хотел еще раз извиниться за то, что оставил своих товарищей по команде в такой сложной ситуации. Я также хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и понимание. Увидимся дома в среду», – написал хавбек «Реала» в соцсетях.
Ранее сообщалось, что «Реал» предоставит дисциплинарному комитету запись трансляции Movistar, на которой слышно, что Беллингем говорит fuck off («да брось ты», «отвали»), а не fuck you («иди на ###»).
Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Джуда Беллингема
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