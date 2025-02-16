Флик об удалении Беллингема: «Считаю такое поведение неуважительным, но не мне об этом рассуждать. Всегда говорю игрокам «Барсы» не тратить время на споры»

Ханс-Дитер Флик оценил удаление Джуда Беллингема за споры с судьей.

Полузащитник «Реала » был удален за разговоры в первом тайме матча с «Осасуной» (1:1). В протоколе главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро написал, что полузащитник «Реала» сказал ему «иди на ### (на фиг)».

«Я считаю это проявлением неуважения, но я не тот человек, который должен об этом говорить.

Я всегда говорю это игрокам. Зачем тратить время и силы на споры с судьей по поводу принимаемых им решений? Есть один игрок, который имеет право говорить с судьей, и это капитан. Мне нравится гандбол – [судья] дает свисток, мяч остается на земле, и вы должны вернуться в защиту.

Мне не нравится поведение, подобное тому, что я видел вчера, и сегодня я сказал об этом своим игрокам. Это плохо для команды. Красные карточки ослабляют нас», – сказал главный тренер «Барселоны» перед матчем с «Райо Вальекано».