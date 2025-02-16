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Евгений Ловчев: «Все ошибки Лещука почему‑то происходят со «Спартаком». Но и Яшина освистывали в Москве, а после он стал лучшим»

Евгений Ловчев высказался об ошибках Игоря Лещика.

«Динамо» ранее в матче Winline Зимнего кубка РПЛ уступило «Спартаку» (0:1). В первом тайме защитник отдал пас назад, но Лещук не сумел обработать передачу и мяч оказался в воротах.

«Сейчас ошибаются все вратари. И проблема Лещука точно не в психологии или еще в чем‑либо. Мы величайшим считаем Льва Яшина, но мало кто помнит, что в начале своей карьеры он пропустил мяч от вратаря соперника.

Мало кто помнит, что в 1962 году сборная СССР вела в счете у Колумбии 4:1 к 69‑й минуте, но пропустила еще три и была ничья. После того матча на Яшина обрушился такой шквал критики, его в Москве все освистывали, но в 1963‑м стал обладателем «Золотого мяча».

Вратарская доля – она такая, и все ошибки Лещука почему‑то происходят в резонансных матчах против «Спартака». Не против ЦСКА, «Зенита», «Локомотива», а именно против красно‑белых. Конечно, он допускает ошибки, но тут еще виноваты защитники.

Я признавался лучшим футболистом страны и знал один главный закон: «Если ты отдаешь мяч назад вратарю, не отдавай его на створ ворот». Если бы защитники использовали это правило, то мяч был шел мимо ворот, а не на них», – сказал экс-игрок сборной СССР.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
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logoпремьер-лига Россия
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