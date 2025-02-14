Игорь Лещук: «Пожил бы в США, но какой‑то недолгий срок, чисто ради опыта. Мне нужно год-два за границей для получения полной картины»

Игорь Лещук заявил, что хотел бы однажды пожить в США.

– Судя по тому, что ты строишь бизнес в России, после карьеры вряд ли обоснуешься за пределами Москвы.

– Думаю, что да. С другой стороны, никогда не говори «никогда».

– Но точно не США?

– Я пожил бы в США, но какой‑то недолгий срок, наверное, чисто ради опыта. То есть для меня пожить год‑два за границей нужно для получения полной картины. Я же был там в качестве туриста. А когда живешь в стране, не обязательно мотаться в туристические места, в центр, где грязно. Это все равно другой формат, – сказал вратарь «Динамо ».

Лещук о мегаполисах США: «Нью-Йорк атмосфернее Лос-Анджелеса, но там грязнее. С российскими городами вообще не сравниваю. Не помню, когда у нас, по крайней мере в Москве, были горы мусора в центре»

«Дикость, что в США нужно платить за медицину даже со страховкой. Еда намного вкуснее в России, хотя там дороже. Люди в Москве избалованные – за границей понимаешь, что дома намного лучше». Лещук об услугах

Вновь посетивший США Лещук: «Официант сказал: «Где мои чаевые?» Я ответил: «Не заслужил». Положено оставлять 20%. В России официанты их заслуживают»