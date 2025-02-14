Александр Овечкин: «Я динамовец. Поддерживаю и хоккейную, и футбольную команду. Только «Динамо», только победа»

Александр Овечкин рассказал о встрече с Игорем Лещуком.

– Игорь Лещук рассказывал, как он приезжал в Америку и вы повели его на хоккей в НХЛ. Есть, значит, динамовское братство?

– А как может быть иначе? Я динамовец. Поддерживаю и хоккейное, и футбольное «Динамо».

Да, Лещук приезжал в прошлом году. Посмотрел, что к чему у нас в «Вашингтоне ». Понятно, что самое главное я ему не показал.

– Что вы имеете в виду?

– Тайна. Но Игорь меня поймет и улыбнется. А так… «Динамо» – это мое, родное. Мама и папа у меня динамовцы. Только «Динамо », только победа, – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин .

Овечкин является воспитанником хоккейной команды бело-голубых, он выступал за «Динамо» до переезда в Северную Америку.

Лещук рассказал, как Овечкин помог ему пройти в раздевалку «Вашингтона»: «Интересно, все в чисто американском стиле. Удивило, что после игры они ушли в тренажерный зал»