Карло Анчелотти: «Я бы поговорил с судьей, а не Беллингемом. Джуд не сделал ничего, за что его стоило бы удалить. Красная – следствие нервозности арбитра»

Карло Анчелотти объяснил удаление Джуда Беллингема в игре с «Осасуной» (1:1).

– Собираетесь ли вы поговорить с Беллингемом?

– Я поговорил бы с рефери [Хосе Мунуэрой Монтеро ], а не Беллингемом. Джуд просто пожаловался и сказал: «Да брось ты». Красная карточка стала следствием нервозности судьи.

Мне совершенно незачем говорить об этом с Беллингемом. Он не сделал ничего, за что его стоило бы удалить. Судья неправильно перевел его слова.

– Вы тоже получили желтую.

– Я сказал судье, что в штрафной «Осасуны» была игра рукой, поэтому ВАР должен был изучить этот эпизод. Кадры были показаны только спустя несколько минут, – сказал главный тренер «Реала ».