Карло Анчелотти: «Я бы поговорил с судьей, а не Беллингемом. Джуд не сделал ничего, за что его стоило бы удалить. Красная – следствие нервозности арбитра»
Карло Анчелотти объяснил удаление Джуда Беллингема в игре с «Осасуной» (1:1).
– Собираетесь ли вы поговорить с Беллингемом?
– Я поговорил бы с рефери [Хосе Мунуэрой Монтеро], а не Беллингемом. Джуд просто пожаловался и сказал: «Да брось ты». Красная карточка стала следствием нервозности судьи.
Мне совершенно незачем говорить об этом с Беллингемом. Он не сделал ничего, за что его стоило бы удалить. Судья неправильно перевел его слова.
– Вы тоже получили желтую.
– Я сказал судье, что в штрафной «Осасуны» была игра рукой, поэтому ВАР должен был изучить этот эпизод. Кадры были показаны только спустя несколько минут, – сказал главный тренер «Реала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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