Беллингем – арбитру Монтеро: «Я говорю с тобой с уважением, да пошел ты на ###». Судья удалил хавбека «Реала» за разговоры

Стала известна реплика Джуда Беллингема в адрес арбитра Хосе Мунуэры Монтеро.

Главный арбитр матча между «Осасуной» и «Реалом » (1:1) удалил полузащитника мадридского клуба за разговоры в первом тайме.

Как пишет Marca, Мунуэра Монтеро сказал капитану команды Луке Модричу и игрокам «Реала», что Джуд Беллингем оскорбил его.

Футболисты «Мадрида» ответили, что слова Джуда не были адресованы рефери.

«Я разговариваю с тобой с уважением, да пошел ты на ###! (на фиг)» – сообщается, что это англичанин сказал в сторону Монтеро.

У Джуда прямая красная за разговоры – что это было? Подвел «Реал»