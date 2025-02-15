Беллингем – арбитру Монтеро: «Я говорю с тобой с уважением, да пошел ты на ###». Судья удалил хавбека «Реала» за разговоры
Стала известна реплика Джуда Беллингема в адрес арбитра Хосе Мунуэры Монтеро.
Главный арбитр матча между «Осасуной» и «Реалом» (1:1) удалил полузащитника мадридского клуба за разговоры в первом тайме.
Как пишет Marca, Мунуэра Монтеро сказал капитану команды Луке Модричу и игрокам «Реала», что Джуд Беллингем оскорбил его.
Футболисты «Мадрида» ответили, что слова Джуда не были адресованы рефери.
«Я разговариваю с тобой с уважением, да пошел ты на ###! (на фиг)» – сообщается, что это англичанин сказал в сторону Монтеро.
У Джуда прямая красная за разговоры – что это было? Подвел «Реал»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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