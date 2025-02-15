ТВ «Реала»: «Дань уважения грязной лиге Негрейры со стороны Монтеро и францисканское терпение игроков «Реала», продолжающих участвовать в этом фарсе. Они святые и герои»
ТВ «Реала» в очередной раз негативно отозвалось о судействе в Ла Лиге.
Мадридцы сегодня сыграли вничью с «Осасуной» (1:1) в 24-м туре.
«Следовало назначить пенальти после фола Монкайолы на Винисиусе, но ВАР не захотел на это реагировать. А в эпизоде [с фолом Камавинга на Будимире] – отреагировал. В итоге цель Медины Канталехо достигнута.
Де Бургос Бенгоэчеа был лучшим у «Атлетико», а сегодня лучшим у «Осасуны» стал Мунуэра. Великая дань уважения грязной лиге Негрейры со стороны Мунуэры Монтеро и францисканское терпение игроков «Реала», продолжающих участвовать в этом фарсе. Они святые и герои.
Медину Канталехо можно поздравить с успешным чествованием Негрейры», – прозвучало в эфире клубного канала.
У Джуда красная за Fuck off – судья услышал Fuck you. Беллингем подвел «Реал»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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