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  • ТВ «Реала»: «Дань уважения грязной лиге Негрейры со стороны Монтеро и францисканское терпение игроков «Реала», продолжающих участвовать в этом фарсе. Они святые и герои»
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ТВ «Реала»: «Дань уважения грязной лиге Негрейры со стороны Монтеро и францисканское терпение игроков «Реала», продолжающих участвовать в этом фарсе. Они святые и герои»

ТВ «Реала» в очередной раз негативно отозвалось о судействе в Ла Лиге.

Мадридцы сегодня сыграли вничью с «Осасуной» (1:1) в 24-м туре.

«Следовало назначить пенальти после фола Монкайолы на Винисиусе, но ВАР не захотел на это реагировать. А в эпизоде [с фолом Камавинга на Будимире] – отреагировал. В итоге цель Медины Канталехо достигнута.

Де Бургос Бенгоэчеа был лучшим у «Атлетико», а сегодня лучшим у «Осасуны» стал Мунуэра. Великая дань уважения грязной лиге Негрейры со стороны Мунуэры Монтеро и францисканское терпение игроков «Реала», продолжающих участвовать в этом фарсе. Они святые и герои.

Медину Канталехо можно поздравить с успешным чествованием Негрейры», – прозвучало в эфире клубного канала.

У Джуда красная за Fuck off – судья услышал Fuck you. Беллингем подвел «Реал»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
logoРеал Мадрид
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
logoАнте Будимир
logoВинисиус Жуниор
logoОсасуна
logoЭдуардо Камавинга
logoсудьи
logoЛа Лига
Луис Медина Канталехо
logoХон Монкайола
Хосе Мунуэра Монтеро
Хосе Мария Энрикес Негрейра
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