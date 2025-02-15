Жедсон согласился перейти в «Спартак». Хавбеку «Бешикташа» предложили 4 млн евро в год с учетом бонусов (Тугба Хачибайрамоглу)
Жедсон Фернандеш согласился перейти в «Спартак».
По данным журналистки Тугбы Хачибайрамоглу, «Спартак» предложил игроку зарплату в 4 млн евро в год, что убедило хавбека согласиться на переход в российский клуб. О такой же сумме пишет Hurriyet.
Отмечается, что «Спартак» готов заплатить за Фернандеша 25 млн, однако окончательное решение о переходе примет президент турецкой команды.
В текущем чемпионате Турции хавбек провел 20 матчей и забил 3 гола. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Sports
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