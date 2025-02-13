«Спартак» ведет переговоры о трансфере Саласара, которого хотел «Зенит». От Илича отказались (Иван Карпов)

«Спартак» может перехватить трансферную цель «Зенита».

Как утверждает инсайдер Иван Карпов , «Спартак » отказался от покупки полузащитника «Торино » Ивана Илича .

Теперь москвичи ведут переговоры с хавбеком «Браги» Родриго Саласаром, которого пытался подписать «Зенит».

У «Спартака» сохраняется интерес к полузащитнику «Бешикташа » Жедсону Фернандешу, но его трансфер в силу разных причин на данный момент невозможен.

Ранее сообщалось , что «Брага» прекратила переговоры по трансферу Саласара в «Зенит» из-за рисков при взаимодействии с Россией. Уругваец вернулся в расположение португальского клуба.

Трансфер Саласара в «Зенит» из «Браги» сорвался. Что известно