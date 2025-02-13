«Спартак» ведет переговоры о трансфере Саласара, которого хотел «Зенит». От Илича отказались (Иван Карпов)
«Спартак» может перехватить трансферную цель «Зенита».
Как утверждает инсайдер Иван Карпов, «Спартак» отказался от покупки полузащитника «Торино» Ивана Илича.
Теперь москвичи ведут переговоры с хавбеком «Браги» Родриго Саласаром, которого пытался подписать «Зенит».
У «Спартака» сохраняется интерес к полузащитнику «Бешикташа» Жедсону Фернандешу, но его трансфер в силу разных причин на данный момент невозможен.
Ранее сообщалось, что «Брага» прекратила переговоры по трансферу Саласара в «Зенит» из-за рисков при взаимодействии с Россией. Уругваец вернулся в расположение португальского клуба.
Трансфер Саласара в «Зенит» из «Браги» сорвался. Что известно
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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