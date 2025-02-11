«Спартак» предлагает Жедсону около 2,7 млн евро в год плюс бонусы (Metaratings)
Появилась информация о возможной зарплате Жедсона Фернандеша в «Спартаке».
Ранее сообщалось, что полузащитник «Бешикташа» близок к подписанию контракта с московским клубом.
По сведениям Metaratings.ru, «Спартак» предлагает 26-летнему португальцу зарплату в размере 2,5–2,7 млн евро в год.
Это основная часть зарплаты, также предусмотрены солидные бонусы за достижение целей.
В случае трансфера Жедсон может стать одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Спартака».
В текущем сезоне чемпионата Турции хавбек провел 20 матчей и забил 3 гола. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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