«Спартак» предложил 25 млн евро за Жедсона «Бешикташу» (Ягиз Сабунджуоглу)
«Спартак» хочет купить Жедсона Фернандеша у «Бешикташа».
Московский клуб сделал предложение на сумму 25 млн евро с целью приобрести 26-летнего полузащитника, сообщает Haber7 со ссылкой на журналиста Ягиза Сабунджуоглу.
Утверждается, что красно-белые согласны даже на предоплату.
В текущем чемпионате Турции хавбек провел 20 матчей и забил 3 гола. Его статистика – здесь.
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем