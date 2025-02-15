«Спартак» предложил 25 млн евро за Жедсона «Бешикташу» (Ягиз Сабунджуоглу)

«Спартак» хочет купить Жедсона Фернандеша у «Бешикташа».

Московский клуб сделал предложение на сумму 25 млн евро с целью приобрести 26-летнего полузащитника, сообщает Haber7 со ссылкой на журналиста Ягиза Сабунджуоглу.

Утверждается, что красно-белые согласны даже на предоплату.

В текущем чемпионате Турции хавбек провел 20 матчей и забил 3 гола. Его статистика – здесь.