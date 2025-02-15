«Спартак» отдаст Зиньковского в аренду «Крыльям» без права выкупа. Клубы почти договорились

Антон Зиньковский близок к уходу из «Спартака».

По данным телеграм-канала «Мутко против», «Спартак» и «Крылья Советов» почти договорились об аренде Зиньковского. Обсуждения находятся на финальной стадии.

Как уточняет журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров, речь идет об аренде до лета без выкупа.

В этом сезоне Зиньковский провел семь матчей в Мир РПЛ и не отметился результативными действиями, проводя на поле в среднем 36 минут. Статистику бывшего игрока «Крыльев» можно найти здесь .