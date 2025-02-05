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  • Кузьмичев о Зиньковском в «Локо»: «Не очень универсальный игрок, не способен действовать в центре. Смысла в этом приобретении не вижу – позиции крайних нападающих хорошо укомплектованы»
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Кузьмичев о Зиньковском в «Локо»: «Не очень универсальный игрок, не способен действовать в центре. Смысла в этом приобретении не вижу – позиции крайних нападающих хорошо укомплектованы»

Владимир Кузьмичев оценил вероятность перехода Антона Зиньковского в «Локомотив».

– Зимой «Локо» может подписать Зиньковского или Антон продолжит карьеру в «Ростове»?

– Не думаю, что Зиньковский перейдет в «Локо». Надо понимать, что это высокооплачиваемый футболист. И трансфер будет стоить не две копейки.

А потом: в самом «Локо» позиции крайних нападающих хорошо укомплектованы. Зиньковский же не очень универсальный игрок. Не способен действовать, скажем, в центре. Так что я особого смысла в этом приобретении не вижу. Сомневаюсь, что Антон окажется в команде Галактионова.

– А Раков остается в «Локо» или уйдет в аренду?

– Тренерский штаб примет по нему решение после второго сбора. Подождем. Если получим сигнал от тренеров, то постараемся найти клуб, где бы Вадим постоянно мог получать игровую практику, – сказал агент Владимир Кузьмичев.

«Ростов» может арендовать Зиньковского у «Спартака» (Иван Карпов)

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoРостов
logoЛокомотив
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
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logoАнтон Зиньковский
logoСпорт-Экспресс
logoМихаил Галактионов
logoВадим Раков
Владимир Кузьмичев
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