Кузьмичев о Зиньковском в «Локо»: «Не очень универсальный игрок, не способен действовать в центре. Смысла в этом приобретении не вижу – позиции крайних нападающих хорошо укомплектованы»
– Зимой «Локо» может подписать Зиньковского или Антон продолжит карьеру в «Ростове»?
– Не думаю, что Зиньковский перейдет в «Локо». Надо понимать, что это высокооплачиваемый футболист. И трансфер будет стоить не две копейки.
А потом: в самом «Локо» позиции крайних нападающих хорошо укомплектованы. Зиньковский же не очень универсальный игрок. Не способен действовать, скажем, в центре. Так что я особого смысла в этом приобретении не вижу. Сомневаюсь, что Антон окажется в команде Галактионова.
– А Раков остается в «Локо» или уйдет в аренду?
– Тренерский штаб примет по нему решение после второго сбора. Подождем. Если получим сигнал от тренеров, то постараемся найти клуб, где бы Вадим постоянно мог получать игровую практику, – сказал агент Владимир Кузьмичев.
«Ростов» может арендовать Зиньковского у «Спартака» (Иван Карпов)
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