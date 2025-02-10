Гурцкая о «Динамо»: «Надо отчислять Макарова, Скопинцева, Дасу, Бальбуэну, Маричаля. Видно, что Денис не хочет играть. Не хватает лексикона, чтобы как-то выразить его игру»
– Winline Зимний кубок РПЛ показал, что у «Динамо» много проблем. Макаров, Скопинцев, Даса, Бальбуэна, Маричаль – я не знаю, что с ними будет в чемпионате, но то, что я видел сейчас… Их всех надо отчислять.
Я не хотел подбирать оскорбительные эпитеты по игре Скопинцева и Макарова, но у меня не хватает лексикона, чтобы как-то выразить их игру. Особенно игру Макарова. Я не знаю, что за настроение у него, но два игрока реально очень сильно расстроили меня – Макаров и Зиньковский. Сильно расстраивает, что у них такое отношение к делу.
– Это сборы.
– Сборы же для всех, не только для этих двух игроков. Но видно, что Макаров не хочет играть.
– Вы считаете, он хочет уйти?
– Он не хочет уйти, от такой зарплаты я не уверен, что кто-то хочет уйти, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.
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