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  • Гурцкая о «Динамо»: «Надо отчислять Макарова, Скопинцева, Дасу, Бальбуэну, Маричаля. Видно, что Денис не хочет играть. Не хватает лексикона, чтобы как-то выразить его игру»
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Гурцкая о «Динамо»: «Надо отчислять Макарова, Скопинцева, Дасу, Бальбуэну, Маричаля. Видно, что Денис не хочет играть. Не хватает лексикона, чтобы как-то выразить его игру»

Тимур Гурцкая раскритиковал футболистов «Динамо».

– Winline Зимний кубок РПЛ показал, что у «Динамо» много проблем. Макаров, Скопинцев, Даса, Бальбуэна, Маричаль – я не знаю, что с ними будет в чемпионате, но то, что я видел сейчас… Их всех надо отчислять.

Я не хотел подбирать оскорбительные эпитеты по игре Скопинцева и Макарова, но у меня не хватает лексикона, чтобы как-то выразить их игру. Особенно игру Макарова. Я не знаю, что за настроение у него, но два игрока реально очень сильно расстроили меня – Макаров и Зиньковский. Сильно расстраивает, что у них такое отношение к делу.

– Это сборы.

– Сборы же для всех, не только для этих двух игроков. Но видно, что Макаров не хочет играть.

– Вы считаете, он хочет уйти?

– Он не хочет уйти, от такой зарплаты я не уверен, что кто-то хочет уйти, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
logoДинамо Москва
logoДенис Макаров
logoНиколас Маричаль
Это футбол, брат!
logoФабиан Бальбуэна
logoДмитрий Скопинцев
Тимур Гурцкая
logoпремьер-лига Россия
logoЭли Даса
logoАнтон Зиньковский
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