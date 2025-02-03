Яковлев о Зиньковском в «Ростове»: «Идеальный вариант. Карпин может найти к нему ключ и помочь вернуться в «Спартак» более сильным»

Павел Яковлев оценил возможный переход Антона Зиньковского в «Ростов».

Сообщалось , что дончане могут арендовать вингера «Спартака» до конца сезона.

«Вижу этот момент исключительно с положительной стороны для «Спартака» и самого Антона . Сам с ним знаком очень сильно, знаю его возможности, играл с ним. Ему, конечно же, нужна игровая практика, играть как можно больше. В «Спартаке » все-таки у него не получается, где-то тренер не доверяет, где-то, может быть, сам не готов. Это все-таки психология, это вещь уникальная.

Я бы пожелал перейти в какую-нибудь команду, например, «Ростов ». Это достаточно серьезная команда по меркам РПЛ , не борется за выживание, а со своим футболом, видением. Конечно, этот вариант для него идеален тем, что там Валерий Карпин , все-таки он умеет работать с футболистами. Он может найти ключ к игроку и помочь ему выйти на тот уровень, на котором он может играть. Я не сомневаюсь, что Зиньковский очень хороший футболист, просто нужна игровая практика.

Антон может помочь «Ростову», у него есть отличные индивидуальные качеств, удар. Креативный игрок, который может разнообразить игру дончан, а также помочь им и себе. И вернуться в «Спартак» более сильным, окрепшим и с уверенностью в голове и в ногах», — сказал бывший футболист «Спартака».