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  • Андрей Мостовой об 1 млн рублей в месяц на расходы: «Зиньковский сказал, что тратит 150 тысяч в Москве с женой. Ну, блин, как? У меня большая часть уходит родителям и сестре»
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Андрей Мостовой об 1 млн рублей в месяц на расходы: «Зиньковский сказал, что тратит 150 тысяч в Москве с женой. Ну, блин, как? У меня большая часть уходит родителям и сестре»

Андрей Мостовой рассказал о реакции на слова, что он тратит 1 млн рублей в месяц.

– В прошлом году российских футболистов начали постоянно спрашивать про ежемесячные траты. Как думаешь: почему?

– Все очевидно: чтобы что-то пообсуждать, для кого-то деньги – самое интересное. Иногда людям тяжело понять траты футболистов, я прекрасно отдаю себе в этом отчет. Да, у тебя есть хороший заработок, но вокруг тебя – плюс-минус такие же люди. Антоха Зиньковский сказал, что он тратит 150 тысяч в месяц, живя в Москве с женой. Ну, блин, как?

Я не вижу, чтобы современные российские футболисты кичились богатством. Разве сейчас кто-то выкладывает фотки из дорогой машины, положив на руль руку, на которой есть очень дорогие часы? Нет, хотя, безусловно, и машины, и часы у футболистов РПЛ есть. Никто в закат на «Панамере» (речь о Porsche Panamera – Спорс’‘) не уезжает.

– Ты сказал, что тратишь около миллиона рублей в месяц. После этого прилетал негатив?

– От болельщиков – нет. А среди футболистов его быть и не может. Плюс-минус это же не траты только на себя, вот у меня лично большая часть уходит в семью – и родителям, и сестре. Часть таких расходов, конечно, я закрываю, такое у большинства игроков РПЛ? – сказал хавбек «Зенита« Андрей Мостовой в интервью Спортсу’‘.

«Иногда есть чувство несчастья – из-за одиночества». Такого Андрея Мостового вы не знали

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoАндрей Мостовой
logoАнтон Зиньковский
logoпремьер-лига Россия
деньги
logoЗенит
болельщики
светская хроника
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